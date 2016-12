Samuel Sarr désigné par Serigne Cheikh Saliou Mbacké pour diriger les travaux champêtres de Lagane

Encore une fois, Samuel Ameth Abdoulaye Sarr a été désigné, par son guide spirituel Serigne Cheikh Saliou Mbacké, en sa qualité de talibé mouride et disciple de Serigne Saliou Mbacké pour diriger les travaux champêtres de Lagane, qui était avec Khelcom le plus vaste champs du regretté khalife général des mourides (Serigne Saliou Mbacké).

L'annonce est d'ailleurs faite dans cette vidéo postée. Les travaux champêtres vont démarrer à compter du vendredi 23 décembre 2016.

D'ores et deja des milliers de personnes sont sur place pour participer aux récoltes de mil et autres céréales qui y sont cultivés .

Samuel Sarr s’occupe des moyens financiers et apporte une bonne partie de la logistique devant servir à ces travaux.

Les champs de Lagane sont confiés depuis plusieurs années à Samuel Sarr. Pour ceux qui ne le savent pas, Lagane se situe entre Diourbel et Gossas.