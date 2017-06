Sanctionné pour refus de match contre Guédiawaye FC, le Casa Sport rejette le verdict

Un responsable du Casa-Sport a rejeté ce dimanche, le verdict de la Commission chargée des recours à la Fédération sénégalaise qui a statué sur le contentieux de leur match qui les a opposés à l’équipe de Guédiawaye FC.



Ladite commission a donné match perdu par forfait à l’équipe de Ziguinchor. Devant la presse après la victoire de son équipe (3-1) face à Mbour Petite Côte, le Secrétaire général du Casa, Siaka Bodian, a apporté la position du club : « Nous avons, depuis le début de cette affaire, senti une volonté de conspiration qui s’est concrétisée par ce verdict fallacieux et je pèse mes mots, qui a été prononcé par la Commission chargée de recours à la Fédération Sénégalaise de football pour dit-on, accorder trois points à l’équipe de Guédiawaye FC.



Nous considérons que c’est une grosse farce et une farce de mauvais goût orchestrée par des gens qui étaient censés prendre de la hauteur parce que ce sont eux qui dirigent les instances du football de ce pays, des gens qui doivent mettre qui doivent mettre en avant l’équité ». Puis, il révèle également que l’amende de 300 .000 FCfa qui a été infligée à son club, ne sera pas honorée. « Il est hors de question pour nous de payer cette amende. Dans cette affaire, nous ne sommes pas fautifs. Nous sommes, au contraire, des victimes du début à la fin. C’est la raison pour laquelle nous avons considéré que ce verdict est nul et non avenu. Ils peuvent nous l’imposer certes mais, nous n’allons jamais le reconnaître », a ajouté Siaka Bodian.