Sangalkam- Bambilor : Oumar Guèye et Ndiagne Diop s'entre-déchirent

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2017 à 12:36

Le fossé creuse davantage entre le ministre Oumar Guèye, maire de Sangalkam et Ndiagne Diop, maire de Bambilor. Les deux responsables de l’Apr pourtant proches, il y a quelques mois, se regardent désormais en chien de de faïence. Pour preuve : samedi dernier, tous les deux ont organisé un meeting croisé : (Oumar Guèye à Bambilor et Ndiagne Diop à Sangalkam), pour solder leurs comptes.



Auparavant, les cortèges des deux camps se sont croisés à Noflaye et il a fallu l’intervention de la gendarmerie pour arrêter la caravane du maire de Bambilor et laisser passer d’abord celui du ministre. Les insultes fusaient partout et l’ambiance était électrique. De chaque côté les armes feu et des objets tranchants ont été brandis.



Réagissant devant les journalistes, le maire de Bambilor a accusé son rival d’avoir « agressé physiquement » les membres de son cortège. «Il (Oumar Guèye, ne gère que 3 villages dans sa commune, alors que les populations de 21 villages sont acquise à ma cause. Il s’inquiète de son hégémonie politique qui est train de se dissiper, alors que j’ai été de tous les combats qui ont fait de lui la personnalité politique qu’il est devenu aujourdhui », soutient-t-il.



Selon lui, «le ministre Oumar Gueye n’a pas d’amis, il n’a que des ses intérêts. Il a lâché Idy pour des intérêts. Et le jour où ses intérêts seront menacés, il va lâcher Macky Sall »



Oumar Guèye ne s’est prononcé sur l’incident, mais un de ses proches Souleymane Ndoye a apporté la réplique au maire de Bambilor. Le président du Conseil département, par ailleurs tête de liste départemental de BBY invite à Ndiagne Diop à arrêter de s’en prendre à Oumar Guèye et de ranger derrière lui, comme tous les autres responsables.



«L’essentiel pour nous, c’est de faire tout pour donner une majorité confortable au Président Macky Sall », conclut-il.



(Avec L’Observateur)

