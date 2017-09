Sans ministre, Bambey en colère contre Macky Sall

« Tout le monde a constaté qu’aucun responsable de Bambey n’a été promu. Nous ne pouvons que le déplorer parce que nous avons estimé que le département mérite beaucoup plus de considération », a souligné Cheikh Sadio Ndiaye.



Même s’il est d’accord que c’est le président de la République qui a le pouvoir discrétionnaire de nommer aux postes, il est cependant convaincu que politiquement parlant, il est injuste le département se retrouve sans même un seul ministre dans l’attelage gouvernemental.



« Nous défendons des positions de principes. Nous estimons qu’avec nos résultats, Bambey méritait, au moins, d’avoir un poste ministériel dans ce gouvernement. D’autant plus que nos ministres avaient été défénestrés pour défaut de résultats politiques lors des Locales. Ça se comprenait. Mais, depuis ces élections, nous n’avons perdu aucune autre élection. Malgré les problèmes. Nous sommes vraiment déçus aujourd’hui pour le département et de ce qui se passe aujourd’hui », a encore martelé , le chargé des élections de l’APR à Bambey.





La rédaction de Leral.net