Sans soutien-gorge devant un archevêque, Angeline Jolie choque les internautes Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mars 2017 à 18:22 | | 0 commentaire(s)| Alors qu'Angelina Jolie a rendu visite à l'archevêque de Canterbury pendant son passage à Londres, une photo de la star a énervé les réseaux sociaux.

Scandale ou commentaires misogynes ? La semaine dernière, Angelina Jolie était en visite à Londres. L'actrice a profité de sa venue dans la capitale britannique pour faire un discours poignant pour soutenir les femmes victimes de violences sexuelles. Elle a ensuite donné une conférence devant les étudiants de la London School of Economics avant de profiter de la ville avec ses enfants, Maddox, Shiloh, Pax, Vivienne, Zahara et Knox. Angelina Jolie a aussi pu rencontrer Justin Welby, l'archevêque de Canterbury au London's Lambeth Palace. Ensemble, il ont discuté de la crise des réfugiés ou des violences subies par les femmes en temps de guerre.

Des sujets très sérieux donc, mais cette rencontre a pourtant affolé les internautes. En cause ? Angelina Jolie arborait un pull gris, mais sans soutien-gorge. Pour beaucoup de commentateurs sur les réseaux sociaux et en commentaires des articles qui relataient la rencontre, c'était clairement un geste déplacé voire "embarrassant", devant un homme d'Eglise de la stature de Justin Welby. Sur Internet, les adjectifs sont très durs envers l'actrice : "dégoûtant", "irrespectueux", "affreux", "inapproprié"... De son côté, l'archevêque n'avait pas l'air de trouver cela très important. Il préfère souligner le "privilège de recevoir Angelina Jolie, représentante du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés."



source:fr.news.yahoo





