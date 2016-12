Santé: Au Sénégal, 40% des médecins exercent dans l'illégalité

L'Ordre des médecins du Sénégal (ONMS) a présenté, hier, son tableau pour l'année 2016. Il ressort des échanges que sur les 2600 médecins exerçant le métier de médecin, seuls 1007 sont inscrits sur ce tableau, soit environ 50 à 60% des médecins. Autrement dit, les 40% restant exercent dans l'illégalité. "Avant 2000, on était entre 150 et 200. Et de 2006 à aujourd’hui on est passé à 2600 médecins et parmi eux il n'y a que 1007 qui sont inscrits au tableau dont 660 médecins du groupe A. C'est à dire qui exerce dans le public. Et 347 sont dans le privé: cliniques, ONG entre autres. Donc 50 à 60% des médecins en général qui sont en règle", a expliqué Joseph Mendy, vice-président de l'ONMS.

Au Sénégal, pour exercer la profession de médecine, il faut remplir les conditions prédéfinies par l'Ordre national des médecins du Sénégal qui stipule que nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est pas titulaire du diplôme d'Etat sénégalais de docteur en médecine. Ou soit un diplôme étranger reconnu équivalent en application des lois en vigueur en matière d'enseignement supérieur. Aussi, il doit être de nationalité sénégalaise ou ressortissant d'un Etat ayant passé avec le Sénégal une convention impliquant le droit d'établissement au Sénégal des médecins nationaux dudit Etat. Egalement les ressortissants des pays non francophone devront justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. Le médecin doit être inscrit au tableau de l'ordre ou des sections de l'ordre des médecins correspondant au mode d'exercice de la médecine qu'il pratique. Cette dernière condition ne s'applique pas aux docteurs en médecine appartenant au Cadre actif du service de santé de l'armée sénégalaise, non plus aux médecins militaires étrangers servant au titre de l'assistance militaire.

(Source: Vox Populi)