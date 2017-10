Santé: Le Kiwi, un fruit qui fait ses preuves dans la lutte contre le cancer

Le Kiwi est un fruit extrait de plusieurs lianes de type Actinidia de la famille des Actinidiaceae. Il est originaire de la Chine.

Description La pulpe du kiwi est généralement verte, sucrée et acidulée. Elle est entourée d’une peau brune et duveteuse (poilue). A l’intérieur du fruit, on retrouve de minuscules graines noires comestibles.

Nutriments Le kiwi contient beaucoup plus de vitamine C que l’orange. Il contient aussi de la vitamine E dans ses graines. Par ailleurs, il est riche en Provitamine A, en vitamines B1, B2, B3, B5 et B6. Sur le plan énergétique, le kiwi fournit 61 kilocalories (255 kilojoules) pour 100 grammes. Enfin, au niveau des sels minéraux, ce fruit est riche en potassium, en magnésium, en fer, en cuivre, en zincet en phosphore.

Bienfaits Les bienfaits du kiwi se présentent à quatre niveaux qui ne sont pas négligeables du tout. Le Kiwi aide à :

Lutter contre la constipation Pour sa richesse en fibres alimentaires, ce fruit s’avère efficace pour soulager les patients ayant des troubles de constipation.

Eviter les maladies cardiovasculaires Des chercheurs ont pu observer que la consommation de 2 ou 3 kiwis par jour pendant environ 1 mois, produisait une diminution des triglycérides sanguins associés aux maladies cardiovasculaires. Aussi, le kiwi contribuerait à améliorer le profil lipidique, en équilibrant le ratio bon et mauvais cholestérol. La présence de vitamines C et E jouerait un grand rôle dans cette fonction.

Prévenir et guérir le cancer Des études ont démontré que la consommation de kiwi permettait de réduire les risques de cancer mais encore de combattre les cellules cancéreuses. Pour tous les nutriments qu’il contient, le kiwi fait partie des fruits ayant l’activité antioxydante la plus élevée.

Cicatriser très rapidement Une étude a encore démontré que le kiwi serait très utile pour la cicatrisation des plaies. Ces propriétés antibactériennes et sa capacité à moduler l’angiogenèse, en sont la cause. Aussi, serait-il efficace dans le traitement des ulcères chroniques, à moindre coût.



