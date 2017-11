Santé : Messieurs, voici comment les dattes améliorent votre libido et votre santé reproductive La bonne santé reste l’une des préoccupations majeures de tout le monde. Les aliments que nous consommons, aident à nous maintenir en bonne santé. Les dattes font sans doute partie des fruits les plus délicieux et les plus nutritifs au monde bien que plusieurs personnes ne le savent pas. Dans cet article, vous découvrirez pourquoi il est important pour vous messieurs, de consommer régulièrement ce fruit.

Elle stimule la libido et améliore la santé reproductive

Ce fruit peut améliorer votre vie intime et votre santé reproductive. La datte contient des aphrodisiaques naturels qui stimulent votre désir s3xuel et vous permet d’être résistant au lit. Pour la consommer, prenez quelques fruits et laissez tremper dans du lait de chèvre pendant la nuit. Dans la matinée, ajoutez du miel et de la cardamome et mélangez. Buvez-en tous les jours. Les dattes ont un effet incroyable sur la santé reproductive masculine. Il a été scientifiquement prouvé que le pollen d’un dattier a des avantages sur la fertilité des hommes. Par conséquent, l’ajouter à votre régime alimentaire sera un plus pour vous.

Elle soulage la gueule de bois



Pour les grands consommateurs d’alcools, cela vous intéresserait d’apprendre que ce fruit soulage la gueule de bois. Cette méthode nigériane pour éviter la gueule de bois vous aidera. Ajoutez juste du poivre et des dattes dans votre bière avant de la consommer.

Elle réduit les risques de maladies cardiovasculaires



Elles sont faibles en gras et riches en fibres et en potassium, ce qui fait d’elle l’aliment parfait pour votre cœur. Manger des dates réduit le risque de maladies cardiovasculaires, réduit le taux de cholestérol LDL et prévient même les accidents vasculaires cérébraux. Si vous avez un cœur faible, considérez cette recette : Laissez quelques fruits dans de l’eau potable pendant la nuit, puis faites bouillir le matin et consommez le. Faites ceci deux fois par semaine.

Elle améliore le fonctionnement du système nerveux



Le potassium contenu dans les dattes n’est pas seulement bon pour le cœur. Il aide également le système nerveux à être plus réactif et sain. Un système nerveux qui fonctionne correctement est l’un des éléments les plus importants de la santé humaine.

Elle prévient l’inflammation du cerveau



Plusieurs études ont montré que les dattes peuvent prévenir toute inflammation du cerveau et réduire le risque d’Alzheimer.

C’est une solution pour les allergies



Pour des personnes qui sont constamment victimes d’allergies, consommer les dates vous aidera à prévenir ces allergies. Des études ont montré qu’elles peuvent réduire les effets des allergies, en raison de la teneur élevée en soufre.

Elle rend votre corps plus sain

Elles aident à soulager la fatigue après une maladie ou un entraînement prolongé. En plus de cela, elles peuvent également vous aider à perdre du poids. Grâce à sa faible teneur en calories, vous pouvez les grignoter sans vous soucier de prendre du poids. Elles facilitent également la digestion, ce qui est très important pour maintenir un poids sain.





Valeur nutritive des dattes

Les chiffres suivants sont pour 100 g de dattes.

Calories- 282 kcal

Protéines- 2,45 grammes

Fibres alimentaires- 8 grammes

Sucres- 63,35 grammes

Calcium- 39 mg

Potassium- 656 mg

Magnésium- 43 mg



Phosphore- 62 mg









