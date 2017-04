Santé de Bamba Fall : Ses parents parlent d’une tentative de liquidation physique

Les proches de Bamba Fall craignent pour la santé de leur maire évacué vendredi aux urgences de l’hôpital Principal suite à un coma diabétique. Ils soupçonnent l’Etat de ‘’vouloir liquider physiquement la maire socialiste de la Medina en refusant d’offrir au détenu les soins adéquats’’.



Face à la presse hier, Me baba Diop a déploré une mauvaise prise en charge de son client lors de son hospitalisation. Or, alerte-t-il, « pour un diabète aussi sévère que celui de Bamba Fall, une prise en charge sérieuse s’impose ».



Répondant au passage aux détracteurs du maire qui ont soutenu que celui-ci ne souffrait de rien, Me Diop rétorque que « si Bamba Fall a été conduit aux urgences, c’est parce que la situation de son était de santé est grave ». Malheureusement, se désole-t-il, « au niveau de l’hôpital Principal, ils n’ont pas pris le temps de le soigner sérieusement ». Pis, ajoute la robe noire, « ils l’ont ramené en prison (lundi dernier) avec ses bouteilles de perfusion ».



Cet état de fait, il le qualifie tout simplement "d’acharnement’’ avant d’enfoncer le clou : « plus qu’un acharnement, nous pensons très sérieusement qu’il ‘agit d’une tentative de liquidation physique ».



Me Diop est aussi revenu sur le pourvoi du parquet général qui a attaqué la décision prise par la chambre d’accusation de libérer l’édile et ses co inculpés. « La justice a libéré Bamba Fall, mais c’est l’Etat qui le maintient en prison. La loi est appliquée pour liquider un adversaire politique. Si c’était une autre personne qui avait formulé une plainte de ce genre, le parquet aurait déjà classé le dossier sans suite depuis longtemps. Mais, il y a le facteur Tanor Dieng et on a mis par la suite en branle la machine judiciaire pour liquider Bamba Fall qui est maintenu en détention, alors que a santé se dégrade », accuse Me Diop.



Et de marteler une fois encore tout en prenant l’opinion à témoin : « avec Bamba, c’est tout simplement une tentative de liquidation physique qui est ainsi orchestrée. Que tout le monde soit témoin que l’Etat veut liquider physiquement notre client ».



Enquete