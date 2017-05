Santé: les mauvais régimes alimentaires à l'origine de nombreux décès Les mauvais régimes alimentaires sont de loin les plus grands facteurs de risque pour la charge mondiale de morbidité. C'est ce qu'a indiqué Dr Ndèye Khady Touré de la cellule de lutte contre la malnutrition.

Cela est d'autant plus accentué que "tous les pays du monde font face à un grave problème de santé publique du fait de la malnutrition", a-t-elle soutenu.



Dr Ndèye Khady Touré faisait la communication introductive au forum sur les "défis nutritionnels en Afrique de l'ouest et du centre", initié par Nestlé Sénégal. Citant le rapport 2016 sur la nutrition mondiale, elle a souligné que "plus de deux millions de décès pourraient être évités chaque année si la consommation de sel était réduite au niveau recommandé de moins de 5 g par jour". De même, "limiter l'apport de sucre à moins de 10% de l'apport énergétique total fait partie d'une alimentation saine", a-t-elle soutenu.



Pour le pédiatre et nutritionniste, Pr Galaye Sall, modérateur de la session, il s'agit de "promouvoir une alimentation saine pour aider à protéger contre la malnutrition sous toutes ses formes". Cela aiderait également à "prévenir les maladies non transmissibles dont le diabète, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires-cérébraux et le cancer", a ajouté le Professeur Sall.



