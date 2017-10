Santé: les six meilleurs sports pour prévenir les risques d’infarctus

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Octobre 2017 à 17:58 | | 0 commentaire(s)|

On ne le dira jamais assez: le sport est essentiel pour maintenir notre corps en bonne santé. Un coeur sain est un bon moteur pour le corps tout entier. Voici donc six disciplines sportives pour prévenir les risques d’infarctus.

Le tennis

Il est inclus aussi les disciplines comme le paddle, le squash, le badminton et le tennis de table. En clair les sports qui nécessitent l’utilisation d’une raquette.

L’avantage: Ces disciplines sont liées à un moindre risque de souffrir de maladies cardiovasculaires car elles réduisent la tension artérielle et améliorent la fonction du cœur. Elles sont aussi conseillées pour les personnes diabétiques et les obèses.

La randonnée



C’est un exercice à intensité modérée qui, est conseillé chez les patients qui ont déjà souffert d’un infarctus.

Parce que la randonnée améliore la réponse du cœur et augmente les cavités de cet organe ainsi que l’arrivée de sang à chaque battement.

La natation

C’est l’un des sports les plus complets qui existe et qui aide énormément à améliorer la santé cardiaque. En effet, nager développe une bonne partie de la musculature et développe la coordination neuro-musculaire. Concernant les bienfaits pour le cœur, il faut souligner le contrôle de la pression artérielle. De plus, la natation augmente les dépenses énergétiques, améliore le niveau de graisses dans le sang (réduit le cholestérol).

Le ski

Le ski de fond offre plusieurs bienfaits car il requiert de fortes dépenses énergétiques du type aérobic. La taille du cœur, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le flux et le volume sanguin s’améliorent notablement lorsqu’on skie.

Le cyclisme

Pratiqué régulièrement et intensément, le cyclisme permet de mobiliser les muscles des jambes, des fesses et des hanches. De plus, il diminue aussi le risque d’une crise cardiaque, car il équilibre la pression artérielle, réduit le cholestérol et le risque de souffrir de thrombose.

L’aérobic

La danse ou l’aérobic permettent de garder un poids sain (on peut perdre jusqu’à 260 calories en une demi-heure d’activité modérée). De plus, ce type de discipline a un aspect ludique plus qu’important et pour finir, est capable de réduire les effets nocifs du stress



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook