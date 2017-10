Santé : selon des chercheurs, l’oubli fait du bien à notre cerveau !

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2017 à 22:53 | | 0 commentaire(s)|

Plusieurs études montrent qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter lorsqu’il nous arrive d’oublier des choses souvent essentielles…

Après avoir lu les recherches, vous serez peut-être même fier de votre mauvaise mémoire. Selon un chercheur américain, l’oubli ne s’apparente pas à une intelligence réduite ni à de la maladresse.

En réalité, il est essentiel d’oublier les choses futiles afin de retenir les informations capitales. Au lieu de percevoir les informations comme faites en soi, le cerveau crée une photo de certains événements et simplifie les informations importantes pour une future utilisation.

Cependant, il arrive souvent que les détails commencent à prendre trop d’espace dans le cerveau et gaspillent trop d’énergie.

Cela finit par déclencher un avertissement de “mémoire insuffisante”, poussant le cerveau à oublier des informations, ce qui est perçu comme la “mauvaise mémoire”.

Vous avez peut-être oublié où vous avez mis vos clés, mais au moins, votre cerveau a plus d’espace pour stocker des informations importantes utiles à la prise de décision.

C’est pour cette raison qu’il est important de “nettoyer” sa mémoire régulièrement, afin d’améliorer la performance de son cerveau.

Comment “nettoyer” et optimiser sa mémoire ? Faire de l’exercice régulièrement… “Faire de l’exercice augmente le nombre de neurones dans l’hippocampe”, explique le chercheur.

L’augmentation de neurones dans le cerveau vous permettra de vous débarrasser des parties futiles de la mémoire tout en reclassant et stockant les informations importantes simultanément.

Si vous n’êtes pas friand d’exercice, vous pouvez consommer certains types d’aliments qui aident à booster les fonctions du cerveau telles que les aliments entiers, le poisson, les tomates, les aliments riches en vitamine b, les noix, les avocats, le chocolat noir, le brocoli et le curry.

A moins que vous souffriez d’une perte de mémoire soudaine ou que vous oubliez beaucoup plus qu’à l’accoutumée, avoir une mauvaise mémoire n’est pas si catastrophique.

Emeraude ASSAH



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook