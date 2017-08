Santé: une étude révèle que l’écriture au clavier rendrait intellectuellement plus paresseux A en croire certaines études scientifiques récentes, l’écriture au clavier présenterait des dangers pour le cerveau humain. Un retour à l’écriture manuelle serait peut-être envisageable.

De nombreuses études scientifiques montrent que l’écriture au clavier aurait des effets néfastes sur le cerveau des enfants et des étudiants. Un lien de cause à effet a pu être établi entre la baisse du niveau des élèves et l’utilisation de claviers. En effet, l’écriture au clavier les rendrait intellectuellement plus paresseux. C’est ce qui ressort des études de l’Université de Princeton aux Etats-Unis.

En effet, les chercheurs de cette université ont pu mettre en évidence que les étudiants qui prenaient des notes sur un ordinateur portable, avaient tendance à retranscrire l’information mot-à-mot, au lieu de la reformuler dans leurs propres mots… Ce qui affecterait considérablement le processus d’apprentissage et de mémorisation.

Écrire au stylo stimule la mémoire

Virginia Berninger, professeur à l’Université de Washington a affirmé : « Nous avons constaté que les élèves, jusqu’en sixième, écrivaient plus de mots, plus rapidement, et exprimaient plus d’idées s’ils écrivaient à la main plutôt qu’avec un clavier ».

L’utilisation d’un stylo mobiliserait la mémoire motrice par le dessin de courbes sur le papier, indique un site américain.. Ainsi, les sujets enfants ayant pris des notes à l’aide d’un stylo, ont plus de facilité à mémoriser les informations que ceux qui l’auraient fait sur un ordinateur.

L’écriture manuelle demande un plus gros effort au cerveau pour chaque mot nouveau.

L’écriture manuelle signe son retour

Depuis 2014, plusieurs Etats dans le pays de l’Oncle Sam ont abandonné l’écriture manuscrite à l’école, la jugeant « trop complexe », ce qui avait provoqué la colère des parents d’élèves et de la communauté scientifique.

Cependant, certains auraient décidé de faire machine arrière et retourner à l’écriture manuscrite. La Louisiane sera le 14e Etat américain à procéder, à la rentrée 2017, à réintégrer l’écriture manuscrite.



