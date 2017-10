Santé : voici 3 astuces pour prendre soin de son foie, naturellement

Le foie c’est le deuxième plus grand organe du corps après la peau. Il filtre un litre et demi de sang à la minute.



Très sollicité, son rôle est vital dans la détoxification de l’organisme.



La détoxification du foie passe par un ramollissement des matières grasses et des toxines pour en faciliter l’évacuation.



Voici quelques conseils pour en prendre soin efficacement et naturellement…



1-L’effet des fruits

Les fruits, qui contiennent du fructose, sont également composés d’une multitude d’enzymes saines, des vitamines, minéraux et phytonutriments qui rechargeront vos batteries. Vous n’avez donc pas à éliminer les fruits de votre alimentation. Il suffit juste de ne pas en abuser et d’en manger intelligemment, en gardant le contrôle sur votre consommation de sucre.



2-La cure de citron

Le citron est certainement l’un des fruits les plus efficaces et peu coûteux pour la détoxification du foie. Clarifiant et nettoyant, le citron emballe de plus en plus grâce à sa composition faible en sucre et riche en antioxydants.



Le citron aide le foie de deux façons : il stimule la production de la bile et il facilite la décomposition des graisses et leur évacuation. La digestion est ainsi plus efficace. En outre, ses propriétés diurétiques stimulent l’activité rénale et aide à l’élimination des toxines. La cure de citron est à faire sur 21 jours, surtout si vous souffrez de fatigue chronique.



Ajouter du curcuma à cette boisson confère une capacité supplémentaire de désintoxication, tandis que le miel brut ajoute un peu de douceur naturelle. C’est un très bon choix si vous n’appréciez pas l’acidité de citron.



3-Les plantes favorables pour le foie

Le radis noir pour nettoyer le foie : on utilise généralement le jus (1 cuillère à soupe de 2 à 6 fois par jour) sans jamais dépasser 100 ml. Si vous n’aimez pas le goût, il existe sous forme de poudre, en gélules.



L’artichaut pour stimuler le foie : en favorisant la sécrétion biliaire, l’artichaut facilite la digestion et prévient ou traite les troubles digestifs. On préconise souvent de prendre 2 g de feuilles séchées, en infusion, 3 fois par jour.



Emeraude ASSAH