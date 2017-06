Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sapée (sexy) comme jamais PHOTOS Mela­nia Trump fait sensa­tion avec une robe (très) près du corps lors d’une visite offi­cielle Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2017 à 13:59 | | 0 commentaire(s)|





Mela­nia Trump a beau n’avoir jamais rêvé de deve­nir la première dame des Etats-Unis, elle n’a pas vrai­ment eu le choix… Deve­nue la nouvelle First Lady depuis l’élec­tion surprise de son mari Donald en novembre dernier, l’an­cien mannequin avait assuré le service mini­mum durant les premiers mois de sa prési­dence. Aujourd’­hui (enfin) instal­lée à la Maison Blanche, elle est de toutes les visites offi­cielles, c’est donc aux côtés de son époux – mais toujours sans lui tenir la main – qu’elle a accueilli le président du Panama et son épouse, présents hier à la Maison Blanche.



Pour l’oc­ca­sion, Mela­nia Trump avait choisi une ravis­sante robe bleue à la coupe près du corps, qui mettait parfai­te­ment en valeur le sien. Une tenue plutôt sexy, qui n’a pas manqué de rete­nir l’at­ten­tion de certains médias.

Une jolie robe signée Michael Kors, et un pied de nez aux nombreux créa­teurs qui avaient refusé de l’ha­biller, protes­tant ainsi contre l’ac­ces­sion au pouvoir de son toni­truant mari.



Pour décou­vrir cette robe à l’ef­fet « Wouha­hou » garanti, ça se passe dans notre diapo­rama.



En tant qu'an­cien mannequin, Mela­nia Trump connaît parfai­te­ment le pouvoir des vête­ments. D'au­tant plus qu'une robe moulante sur une First Lady, ne laisse forcé­ment pas indif­fé­rent.

source: Voici



