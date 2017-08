Sassoum Niang, directrice Jumia.sn: " on veut livrer partout au Sénégal..." 5 ans ça se fête, et c’est l’occasion pour le groupe Jumia, première agence d’achat en ligne au Sénégal de le célébrer. L’événement a été célébré le mercredi 2 août au Sea plazza, avec la présence des partenaires et clients pour fêter leurs 5 ans sur le marché. La directrice générale Sassoume Niang, très touchée par l'adhésion des clients du système de vente en ligne, a décidé d’agrandir le marché et d'y inclure aussi les produits locaux. Rappelons que Jumia est présent dans plus de vingt pays africain dont le Maroc, le Kenya, l'Egypte, le Ghana, le Cameroun, le Sénégal etc.





Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2017 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|



