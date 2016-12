Sauvegarde du patrimoine de Saint-Louis, l'Etat en opération sauvetage

"Je vais convoquer une autre réunion en fin février en comité restreint, on verra où on en est dans la matérialisation des résolutions prises aujourd'hui. Donc, si en juillet 2017, nous sommes déclassés, nous n'en voudrions qu'à nous-même. Ainsi, a prévenu le Premier Ministre Mahammed Bouhn Abdallah Dionne au cours d'un conseil interministériel consacré à la sauvegarde de Saint-Louis, site du patrimoine mondial. Une réunion consécutive à la volonté de l'UNESCO de déclasser la vieille ville. Décision prise en juin dernier au cours d'une rencontre sur le patrimoine durant laquelle, il a été notifié au Sénégal l'urgence de mieux jouer son rôle d'Etat-partie afin de sauver Saint-Louis, qui, depuis 2007, risque d'être déclassé de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Car l'ancienne capitale du Sénégal serait désormais sur celle du patrimoine en péril et cela inquiète les gouvernants. "Ce serait extrêmement grave, d'autant que cette situation découle d'un défaut d'entretien", juge ainsi le Premier Ministre Dione. Mais le Sénégal est bien décidé à changer les choses. Ainsi, l'une des résolutions-phare, déjà en exécution d'ailleurs, est l'interdiction formelle des démolitions. Car parmi les griefs soulevés par l'institution des Nations Unies, figure l'absence de plan de conservation ainsi que qu'un projet urbain, un désastre environnemental et le manque d'entretien de nombreux sites. L'une des conséquences de toute cette anarchie est la destruction de la maison construite au 17 é siècle. C'est cet acte même qui aurait fait réagir l'UNESCO selon le ministre de la culture et de la communication Mbagnick Ndiaye. Il soutient ainsi que certains sites vont être rénovés à l'instar de la grande mosquée de Saint-Louis située sur l'île et qui menaçait ruine. Ce qui entre dans un programme d'urgence de réhabilitation du patrimoine matériel de la première capitale sénégalaise. Aussi, un comité de gestion des sites va-t-il être mis en place pour mieux prendre en charge certaines préoccupations. Au mois de mars ou d'avril prochain, une commission de l'UNESCO sera envoyée à Saint-Louis afin de voir le niveau de mise en oeuvre des résolutions prises. Le verdict final sera connu en juin prochain. l'UNESCO dira alors si Saint-Louis reste sur la liste du patrimoine mondial ou si la cité va passer au statut de patrimoine en péril.

source:enquête

