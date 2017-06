Sawat Ibraghith, ambassadeur de Palestine à Dakar : « Le Sénégal ne doit pas se laisser glisser dans le piège israëlien »

L’ambassadeur de Palestine à Dakar, Sawat Ibraghith a tout simplement demandé à Macky Sall et ses pairs africains de bluer la demande d’Israël de devenir comme la Palestine observateur au sein de l’Union africaine (UE).



« L’ambition d’Israël est d’avoir accès au statut d’observateur au sein de l’Union africaine et c’est contre les principes fondateurs cette organisation de l’Union africaine. Nous faisons entièrement confiance au président Macky Sall, mais, nous voulons que le Sénégal soit conseillé, si j’ose dire, pour qu’il ne se laisse pas glisser dans le piège israélien et surtout et surtout rester aligné au droit africain et au droit international. », a martelé Sawat Ibraghith ce matin sur les ondes de RFI.



« La Palestine avertit tous les pays africains qu’Israël persiste toujours dans cette oppression, dans cette occupation. Le Sénégal et tous les pays africains doivent faire face et doivent traiter cet état comme un état colonialiste qui instaure un régime d’apartheid et c’est contre le droit international et c’est aussi contre les principes fondateurs de l’Union africaine. », a ajouté l’ambassadeur de Palestine à Dakar.



Pour rappel e décembre dernier, le Sénégal avait porté, via son ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye avait porté, le 23 décembre, avec trois autres membres non permanents du Conseil de sécurité, (Nouvelle-Zélande, Malaisie et Venezuela) cette courageuse résolution 2334 dénonçant sans détours la colonisation israélienne dans les territoires occupés. La réponse du berger à la bergère ne tarda pas.



Par la suite, Israël avait brandi le glaive le 28 décembre dernier avec des mesures d’intimidation contre le Sénégal. L’ambassadeur israélien à Dakar a été rappelé en consultation, la visite en Israël prévue à l’époque en janvier 2017 du ministre sénégalais des affaires étrangères Mankeur Ndiaye fut annulée, tout comme les lettres de créance de l’Ambassadeur du Sénégal en Israël, qui a résidence au Caire. Enfin, tous les programmes israéliens de coopération au Sénégal furent suspendus.



Mais, le dégel a eu lieu dimanche à Monrovia. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a décidé du retour de son ambassadeur, à Dakar. C’est à la suite d’un entretien qu’il a eu avec le président Macky Sall, en marge du 51ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao), à Monrovia.



Selon un communiqué conjoint signé à Monrovia, le chef du gouvernement israélien a également décidé de la reprise et du renforcement de la coopération entre les deux pays. Benyamin Netanyahu a aussi invité le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye à effectuer prochainement une visite en Israël.



Massène DIOP Leral.net

