Scandale: Khady enceinte de 5 mois, rejetée par tous les hôpitaux de Dakar Depuis trois jours, Khady et sa belle-soeur enceinte de 5 mois, vivent dans le désespoir et la déception.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2017 à 13:14

La jeune femme, en état de grossesse, dit avoir été rejetée par plusieurs structures, refusant de la prendre en charge. Ne pouvant plus continuer de vivre ces faits, elle a débarqué devant les locaux de la Rfm pour crier sa colère contre les structures sanitaires de la capitale sénégalaise, rapporte Allo Dakar.



« Depuis jeudi nous faisons le tour des structures sanitaires mais on nous fait tourner en rond. A chaque étape, on nous remet un papier pour nous renvoyer dans autre hôpital. C’est grave, elle (sa belle-soeur enceinte) est fatiguée et en plus, elle n’arrête pas de faire les va-et-vient des hôpitaux. Nous sommes allées à l’hôpital Le Dantec, à Fann, à Principal, à CTO, Abass Ndao, (?), partout personne ne veut nous dire pourquoi on n’est pas reçu», a déploré Khady.

