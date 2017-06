Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Scandale: Le numéro 3 du Vatican inculpé pour pédophilie en Australie Rédigé par ( La rédaction ) le 29 Juin 2017 à 13:33 | Lu 0 fois

L'Australie se réveille en état de choc jeudi, avec l'annonce de la mise en examen de George Pell pour agressions sexuelles. Le cardinal australien est actuellement le numéro 3 de l'église catholique, chargé par le pape Francois de veiller sur les finances du Vatican. Il est préfet du secrétariat pour l'économie, équivalent du «ministère des Finances». En Australie, son inculpation était attendue avec impatience par les victimes de prêtres pédophiles.



La police australienne n’a pas encore détaillé les faits qui sont reprochés au cardinal Pell. Selon les médias australiens, il s’agirait des accusations déjà portées contre le numéro 3 du Vatican, devant une commission d’enquête chargée depuis quatre ans, d’entendre les victimes des crimes pédophiles perpétrés dans toutes les institutions australiennes, explique notre correspondante à Melbourne, Caroline Lafargue.



Le rôle de cette commission n’est pas de punir les coupables, mais dans certains cas, la police s’est saisie des dossiers pour poursuivre des agresseurs présumés.



Le quotidien australien The Age affirme que le cardinal Pell fait l’objet d’au moins trois plaintes pour crimes sexuels, dont une plainte pour viol. Parmi les plaignants, deux hommes aujourd'hui âgés d’une quarantaine d’années auraient subi des attouchements de la part de George Pell lors d'une séance de jeux dans la piscine de Ballarat, près de Melbourne. C’était dans les années 70, et à l'époque, George Pell n'était encore qu'un simple prêtre.



Retour en Australie



Le grand argentier du Vatican a toujours nié ces accusations. Il s'estime victime d'une chasse aux sorcières orchestrée par les médias australiens.



Jusqu'à présent, il gérait la crise depuis Rome. Il avait même refusé de se rendre en Australie l'année dernière, où il devait être interrogé par la police, pour des raisons de santé. Mais l’annonce de sa mise en examen, son attitude a changé.



Dans une courte déclaration, le cardinal australien s’est ainsi montré offensif, exprimant sa hâte de pouvoir aller au tribunal, pour, a-t-il dit, « laver son nom », explique notre correspondant au Vatican, Olivier Bonnel. Ce sera le 18 juillet. « L’idée même d’un abus sexuel m’est odieuse », a aussi expliqué le cardinal Pell, précisant avoir régulièrement informé le pape François ces derniers mois sur les accusations qui pesaient sur lui. François a donc accordé un congé à son ministre de l’économie pour qu’il puisse se défendre.



Coup dur pour François



Dans un communiqué lu dans la salle de presse, le Vatican a dit exprimer son respect pour le système judiciaire australien et rappelle que le cardinal Pell a collaboré dans le passé, avec les autorités de son pays.



Cette inculpation est en tout cas un coup dur pour le pape François qui avait confié à l’Australien, la charge de remettre de l’ordre dans les finances du Vatican.



Si le cardinal de 76 ans a expliqué avoir parlé avec ses avocats et médecins d’une date de retour à Rome, il n’est pas certain que le pape souhaite ardemment ce retour : dans le communiqué lu ce matin, il est dit que le Pape « a pu apprécier l’honnêteté du cardinal Pell durant ces trois années de travail à la Curie romaine ». Des mots, rédigés au passé, qui ne sont pas une invitation à démissionner, mais peut-être une mise à l’écart en douceur.



