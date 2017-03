Scandale: Taib Fassi Fihri aurait touché 550.000 dollars pour l’extradition du ressortissant sénégalais Alkaly Cissé selon un site "Saharoui" Alkaly Cissé, homme d’affaires et ancien parlementaire sénégalais risque la décapitation en Arabie Saoudite sous accusation d’escroquerie sur l’équivalent de la somme de 2,5 milliards de francs CFA.

Sous ordres de Riyadh, le Maroc l’a maintenu en détention pendant plus de vingt mois avant de l’extrader vers l’Arabie Saoudite sans que les autorités sénégalaises bougent un doigt pour éviter un drame à ce citoyen sénégalais.

Grâce aux révélations du cyber-activiste Chris Coleman, nous savons maintenant pourquoi le Maroc a cédé aux pressions saoudiennes. Un email envoyé par Mohamed Methqal, conseiller du ministre marocain des Affaires étrangeres, à Salaheddine Mezouar en date du 9 mai 2014, dévoile un véritable scandale politique au Maroc.



L’Arabie Sadoudite a versé 550.000 dollars au conseiller du roi Taib Fassi Fihri pour obtenir l’extradition du ressortissant sénégalais.

