Scandale à l’Acep : Quinze personnes arrêtées pour détournement de plusieurs millions

Quinze personnes ont été arrêtées et placées en garde-à-vue après la découverte d'un énorme trou de plusieurs millions de francs Cfa à l’Alliance de crédit et d’épargne pour la production (Acep). "Libération" révèle que c’est grâce à des dossiers de prêts et à la complicité d’un agent du service juridique que ces fonds ont été soutirés.



Pour élucider cette affaire, le journal informe que le ministère des Finances s'est saisi et a ouvert une enquête administrative sur ce détournement, qui met sous les projecteurs une institution qui est dirigée par la même personne depuis 1988. Affaire à suivre.