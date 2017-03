Scandale à la CBAO : Un informaticien infiltre le système et soustrait un demi-milliard des comptes des clients

Les comptes des clients de la Cbao sont-ils bien sécurisés? La question mérite vraiment d’être posée au regard du scandale qui vient de secouer la banque depuis maintenant quelques jours. Selon des sources dignes de foi qui se sont confiées à votre site www.Mediaspost.Com, un véritable malaise s’est installé au sein de la banque.

La cause? La Cbao est victime d’une cybercriminalité. Un informaticien du nom de Georges Felix Bidi, par des manœuvres techniques, a réussi à infiltrer le système informatique de la banque pour faire des opérations sur les comptes des différents clients de la Cbao établis au Sénégal et dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest.

Selon les sources de mediapost.com, le préjudice est énorme car il avoisine le demi-milliard de francs CFA. Et le montant aurait pu grimper si la supercherie n’avait été levée à temps par le service d’audit de la Cbao. Ce même service d’audit qui a réussi à mettre la main sur l’informaticien, l’a conduit au niveau de la Sûreté urbaine où il est actuellement en garde-à-vue. Ce qui est sûr, c’est que l’enquête suit son cours.

Mais si nos sources ne veulent pas trop s’avancer sur l’identité de M. Bidi pour les besoins de l’enquête, des experts pensent qu’il est fort probable que l’informaticien soit un agent de la banque car, notent-ils, il faut être à l’intérieur pour arriver à ce niveau de manipulation.

De toute façon, le socle de la relation entre la banque et son client, c’est la confiance, et il est essentiel de la préserver en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires pour la sécurité des informations. Affaire à suivre…..



Par Jacques Ngor SARR

WWW.mediaspost.com



