Scandale à la cour d’Appel de Dakar. Une dizaine de personnes placées sous mandat de dépôt

Au moins, 11 individus ont été placés sous mandat de dépôt ce jeudi, par le doyen des juges dans l’affaire du trafic de mise en liberté éventée à la cour d’Appel de Dakar. Le juge Samba Sall a retenu contre eux les chefs d’association de malfaiteurs, de corruption active et de corruption passive, d’entrave à l’exercice de la justice, de faux et usage de faux dans un document administratif et de complicité de ces faits pour certains.



Lamine Diagne, un garde pénitentiaire à la retraite mais maintenu au service d’enrôlement du parquet général, est désigné comme étant le cerveau de cette affaire scandaleuse. Il serait de mèche avec deux de ses collègues : Aby Gaye et Lala Ndiaye.



Le reste des prévenus seraient des justiciables. Tout est parti d’un constat fait par des juges d’appel, qui avaient remarqué que des personnes devant être rejugées, ne se présentaient pas. Car elles étaient déjà libres, alors qu’elles n’avaient ni purgé ni bénéficié d’une liberté provisoire de la part du parquet général.



Ces prévenus en attente de jugement, monnayaient leur libération avec le sieur Diagne qui confectionnait les ordres de mise en liberté. Mais, il aura été perdu par des écoutes téléphoniques qu’il aura du mal à nier.