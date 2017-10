Scandale au centre de santé de Sicap Mbao : 3 agents de santé communautaire détournent 7 millions Fcfa

Le centre de santé de Sicap Mbao est secoué par une affaire de détournement de deniers publics évalués à près de sept millions de francs Cfa. Le pactole a été détourné par trois agents de santé communautaire (Asc) dont les initiales sont M.A.F, T.A et A.C. Tous les mis en cause ont été interpellés, placés en garde-à-vue et présentés depuis vendredi dernier, devant le procureur de la République pour les faits précisés par la police de Thiaroye.



Nos sources renseignent que les mis en cause ont agi en bande organisée pour puiser dans les caisses de la structure sanitaire. D’autant que leur statut professionnel leur donnait l’autorisation d’accéder aux finances de la boîte. Ainsi ils parvenaient tout le temps à se jouer de la vigilance de leurs collègues pour choper des paquets de sous, avant de se retirer ailleurs pour procéder au partage de leur butin.



Une enquête rondement menée en interne a permis de mettre à nu leurs agissements délictuels. Ils ont été du coup démasqués, appréhendés puis livrés aux limiers du commissariat de Thiaroye, dont le centre de santé de Sicap Mbao, qui fait partie de leur secteur de compétence.



Ils avouent et s’accusent mutuellement



Face aux enquêteurs policiers, les détourneurs de deniers publics du centre de santé de Sicap Mbao ont reconnu sans ambages les griefs incriminés contre eux. Ils ont tenté de se jeter la responsabilité des charges et se sont mis à s’accuser mutuellement sur l’utilisation des sommes dissipées. Ils ont battu leur coulpe devant les flics et justifié leur geste par un souci de résoudre des cas sociaux urgents au sein de leurs familles respectives.



Certains soutiennent avoir agi de la sorte pour trouver de quoi faire face aux frais médicaux de leurs proches. D’autres déclarent avoir siphonné les caisses du centre de santé en complicité avec leurs acolytes, aux fins de se refaire une santé financière et régler quelques problèmes de la vie.





Les Echos