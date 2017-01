Scandale de plus de 2 milliards de francs au ministère de l'hydraulique, Mansour Faye exige clarification et sanctions

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2017 à 12:58

La gouvernance sobre et vertueuse prônée par le Président Macky Sall a toujours été considérée comme une maxime politique, une banale devise électoraliste. Mais les mesures prises par par l'Etat contre certains prédateurs et les informations sur des actes délictueux et pervers commis avec les finances publiques dans certains services et institutions, rendent bien compte d'une volonté radicale du Président Macky Sall d'imposer une gouvernance qui s'accommode des normes de transparence. Le scandale qui a secoué le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement rendu public, démontre l'engagement décisif du chef de l'Etat à ne tolérer aucun acte de corruption, de faux et usage de faux, de concussion et de perversion financière..

source: rewmi quotidien

