Scandale: l'attaquant du PSG, Julian Draxler pris en flagrant délit d'infidélité (PHOTOS) Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juin 2017 à 23:10

Julian Draxler, l’attaquant du Paris Saint-Germain, a été pris en photo en train d’embrasser une femme qui n’est pas sa petite amie. La scène se passe à Ibiza où le joueur a fait un court séjour. La photo a fait scandale en Allemagne. Déjà 6 mois que Julian Draxler a déposé sa valise au PSG, que les supporteurs l’ont déjà adopté. Contrairement, en France où le joueur est encore méconnu, en Allemagne, c’est une star incontestée. Cependant, depuis quelques jours, le champion du monde 2014 est dans la tourmente dans son pays.



En effet, le quotidien allemand Bild a publié des photos du récent séjour du footballeur à Ibiza. Et pour tout dire, ces photos sont très compromettantes. Julian Draxler a profité des deux jours de repos accordés par le sélectionneur pour aller se détendre en bonne compagnie sur un yatcht. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain, qui sera capitaine lors de la compétition, a décidé de se reposer à Ibiza, alors qu’il avait annoncé aux médias s’envoler pour Munich afin de consulter un médecin.





Cependant, la jeune femme avec qui il était et avec qui il a échangé des bisous n’est pas Lena Stiffel, sa petite amie qu’il connait depuis les bancs de l’école. Sur les photos sur le yacht, on peut voir une belle blonde, à la plastique avantageuse dans son bikini. Cette jeune femme n’est pas inconnue. Il s’agit en effet de Linda Vaterl, un mannequin allemand de 24 ans, très connue des téléspectateurs allemands.



Ces clichés mettent Julian Draxler dans l’embarras, à quelques jours de son premier match de Coupe des confédérations contre l’Australie. Du côté de Paris, les supporteurs du PSG se demandent comment leur attaquant va gérer cette affaire. Crise de jalousie en perspective ? Pas le moins du monde, Lena Stiffel sa vraie petite amie (photos ci-dessous), aurait en effet, pardonné cet écart de conduite de Draxler selon «Bild».





source: Afrikmag





