Scandale sexuel, Porno et vengeance : Quatre collégiennes au cœur d’une sordide affaire

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2017 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Quatre jeunes filles et trois garçons ont été déférés au parquet de Dakar, par la Division spéciale de la police de lutte contre la cybercriminalité. Ils ont été arrêtés pour avoir diffusé sur Internet les images nues de deux filles avec qui ils avaient des problèmes.



Selon le journal Libération, les quatre filles avaient pris à partie leurs victimes, en les contraignant de se déshabiller. Ce, pendant que les trois garçons prenaient des photos et filmaient la scène. Après quoi, ils se sont partagé les images sur un site pornographique sénégalais basé aux Etats Unis.



Lequel fait l’objet de plusieurs plaintes. L’enquête ouverte par la police a permis de mettre la main sur tous les acteurs de cette sordide affaire qui met en scène de jeune collégiens qui ont fait ensemble leurs cours de vacances au collège privé Sacré-Cœur de Dakar.

