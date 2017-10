Scanners électroniques, vidéos surveillances : Un large dispositif sécuritaire au Palais de justice

Le tribunal Lat Dior de Dakar a procédé à une de grandes installations sécuritaires à l’intérieur comme autour du bâtiment. Entre Scanners électroniques et vidéos surveillances, un large dispositif sécuritaire est en train d’être mis en place.



Après les hôtels et quelques bâtiments administratifs, c’est maintenant autour de la plus célèbre instance juridictionnelle du Sénégal de mettre à jour son dispositif sécuritaire en ses périodes où l’on parle d’imminentes attaques terroristes sur le sol sénégalais.



Toutefois, comme à la préparation du procès de Karim Wade, une source évoque la préparation du jugement du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall.