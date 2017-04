Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Scarlett Johansson n'est pas tendre avec Ivanka Trump : "c'est lâche" Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Avril 2017 à 14:47 | | 0 commentaire(s)| Scarlett Johansson a été invitée à parler d'Ivanka Trump. Et l'actrice ne mâche pas ses mots concernant la fille du président des Etats-Unis.

C'est clair, Scarlett Johansson ne porte pas Ivanka Trump dans son coeur. Il y a quelques semaines, l'actrice avait déjà tourné la fille du président des Etats-Unis en dérision dans le Saturday Night Live. Dans cette fausse publicité, l'actrice incarnait Ivanka Trump, en lui donnant un air ridicule. " Complice, le parfum pour les femmes qui pourraient arrêter tout ça... Mais qui ne le feront pas", se moquait Scarlett Johansson dans ce spot, en dénonçant la politique de Donald Trump. Ce jeudi 6 avril, l'actrice a été invitée à commenter une interview donnée par Ivanka, dans laquelle elle explique son "rôle de l'ombre" auprès de son père.

Elle raconte aussi militer pour "l'autonomisation économique des femmes" tout en admettant que ses idées n'auront pas de réels impacts dans la politique de Donald Trump. Il n'en fallait pas plus pour énerver la militante féministe qu'est Scarlett Johansson. "C'est une idée démodée de penser à ça, a-t-elle lancé à CBS. Elle est peu inspirée et très lâche. J'ai été très déçue par son interview." Le peu d'implication d'Ivanka Trump dans la politique de son père ne plaît pas à l'actrice. "Elle aurait l'occasion d'avoir un vrai impact, admet Scarlett Johansson. C'est une femme qui parle bien, qui est maligne et intelligente."



source:news.yahoo





Accueil Envoyer à un ami Partager