Scène de "Far-West" à Touba: un échange de tirs nourris entre les forces de sécurité et des bandits qui voulaient cambrioler une agence Micro-cred

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2017 à 13:52 | | 0 commentaire(s)|

Une bande de malfaiteurs lourdement armés a tenté de cambrioler dans la nuit mercredi au jeudi, une agence Micro-cred, située à Touba Darou Khoudoss. C'est aux environs de 4 heures du matin que les bandits ont débarqué sur les lieux à bord d'un véhicule "volé" à la société de téléphonie Tigo, selon les témoins cités par la Rfm. Selon les mêmes sources, ils n'ont pas réussi leur coup, car les éléments de la police et de la gendarmerie avisés, ont très vite débarqué sur les lieux. Et, il s'en est suivi des échanges de tirs nourris avant que les bandits ne battent en retraite. Dans leur fuite, ils ont abandonné sur les lieux le véhicule et un fusil. Une enquête a été ouverte.



L'insécurité à Touba a toujours été une question préoccupante pour les autorités religieuses et étatiques. A cause de son urbanisation galopante, la densité de sa population et la circulation d'armes à feu de fabrication artisanale, la ville Sainte est devenue un repère de malfaiteurs. Qui, malgré l'implantation d'une Légion de gendarmerie d'intervention, d'une brigade de gendarmerie et d'un commissariat de police, continuent de marquer leur territoire.

