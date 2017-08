Scission chez les Jallarbistes : Souleymane Gueye et Cie lance Ld-debout La rébellion est lancée à la Ligue démocratique. Des membres de ce parti, frustrés par l’utilisation à des fins « crypto-personnelles » de la structure, ont créé un mouvement dénommé Ld-debout. Son objectif est de faire renaître « l’esprit de la Ligue démocratique » et de poursuivre « l’idéal de la gauche ».

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Août 2017 à 11:54 | | 0 commentaire(s)|

Rébellion au sien de la Ligue démocratique ! Des membres de ce parti, réunis à Rufisque le 19 août 2017, disent « prendre date avec l’histoire, par ce présent manifeste, en décidant, après de larges concertations, de créer un mouvement politique « dénommé Ld-debout ».



Ils protestent contre « le contrôle illicite du bureau politique contre l’avis de la base, aux seuls postes et leurs positions personnelles de pouvoir dans l’appareil d’Etat »



Parmi eux, il y a Souleymane Guèye Cissé qui, en fin avril dernier, avait averti en ces termes et même, lâché le nom qui est aujourd‘hui dévoilé, pour se démarquer de la ligne de Nicolas Ndiaye et Cie.



« Nous n’avons pas abandonné notre objectif premier, qui est de travailler pour la prise du pouvoir par la gauche sénégalaise. Nous entendons prendre le pouvoir en 2019 ou en 2024, pour une ld-debout », avait lancé celui qui était le Secrétaire général national adjoint par intérim de la Ld, après la démission de Mamadou Ndoye.



Ld-debout part d’un constat : « le parti a été compromis pour des intérêts crypto-personnels, des militants de bonne foi ont été abusés, les valeurs qui ont présidé à sa création, bafouées et son idéal de société, trahi.



Un discrédit total est jeté sur notre organisation qui, d’instrument de lutte construit au prix de lourds sacrifices par des générations de militants, est devenu un moyen d’ascension sociale d’une majorité ».



Ses animateurs pointent du doigt ceux-là qui ont "des intérêts particuliers, promus aux responsabilités grâce au travail collectif de l’ensemble des militants de ce parti, malheureusement pris par cette folie bien sénégalaise de s’accrocher au pouvoir, et par tous les moyens, une fois qu’on a goûté à ses délices (et qui sont) bien incrustés dans le système de Apr-Bby".



Ld-debout se voit ainsi dans « l’obligation de relever le défi historique : celui de prendre nos responsabilités en main : innover et progresser, pour que les sacrifices consentis ne soient pas vains, et pour que l’esprit de la Ligue démocratique et l’idéal de la gauche ne meurent pas dans ce pays ».



Pour les fondateurs, c’est un défi qu’il revient aux « véritables militants de se relever, pour continuer à servir le Sénégal dans la longue tradition de lutte des pères fondateurs du parti ».



Souleymane Guèye Cissé et ses camarades n’excluent pas de « s’ouvrir à d’autres forces politiques et citoyennes, notamment aux patriotes à l’impérieuse nécessité de recentrer la politique et l’engagement militant, dans notre pays, autour de l’éthique, des valeurs et de l’intérêt général, dans la direction d’une alternative crédible ».



Structurée comme un parti politique, la Ld-debout a « une organe exécutif, le comité national de pilotage et un organe de délibération, le comité directeur ».



Dans les prochains jours, note le manifeste, « son site web sera ouvert, un organe mensuel de presse dédié à l’information, à l’éducation et à la formation politique des militants sera lancé. D’autres initiatives et procédures suivront ».





Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook