Se disputant d’un plat de ‘’thiébou dieune’’ : P. I. Ndiaye brûle sa sœur en lui versant la casserole de riz qui était sur le feu

Dans cette affaire de coups et blessures volontaires, ce sont les cousins à plaisanterie des ‘’ndiayenes’’ qui vont se délecter. En effet, c’est pour un plat de ‘’thébou dieune’’ que le sieur P. I. Ndiaye s’est attaqué à sa sœur. Et pris on ne sait pas quelle mouche, il lui a versé la casserole de riz qui était sur le feu. Brulée au dos par l’huile chaude qui commençait à sortir du riz, la jeune fille s’est retrouvée à l’hôpital.



Dans sa plainte, déposée à la police de Dieuppeul, M.P. Ndiaye est largement revenu sur les écarts de comportements de son frère qui a des sautes d’humeurs et s’en prend à tous les membres de la famille. Tout dernièrement, dit-elle, ce dernier s’en était pris à une de ses sœurs qu’il avait blessée ; et le jour des faits, dit-elle, c’est la sauce ‘’domoda’ qui était au menu du jour chez eux (un plat que la quasi-totalité des hommes détestent à cause de son aigreur).



Ne dérogeant pas à la règle, le mis en cause avait décidé d’aller manger le ‘’thiébou dieune’’ de la veille, gardé dans le réfrigérateur. Mais le hic, c’est qu’il avait été devancé par sa sœur, qui avait déjà commencé à réchauffer le plat. Toutes choses qui font que des qu’il est entré dans la cuisine le sieur Ndiaye qui avait trouvé sa sœur autour de la casserole, a voulu se servir de force. Et lorsque cette dernière a voulu l’arrêter, le plat s’est renversé.

Irrité, il a immédiatement arraché la casserole qui était sur le feu pour verser le contenu sur sa sœur.



Brûlée au niveau du dos, la jeune fille qui n’avait pas mesuré la gravité de ses blessures sur le champ, a été évacuée le lendemain à l’hôpital. Munie d’un certificat médical, elle a plus tard déposé une plainte à la police de Dieuppeul, sur conseil de ses parents. Né en 1965 et technicien en bâtiment, le mis en cause n’a pas cherché à nier les faits. Seulement, il s’est prévalu de l’excuse de provocation. Malgré tout, il a été déféré au parquet pour coups et blessures volontaires.

