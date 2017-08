Séance de travail entre le ministre de la Gouvernance locale Abdoulaye Diouf Sarr et son homologue du Burundi (Images)

Le ministre de la Gouvernance locale, du développement et de l’aménagement du territoire, Abdoulaye Diouf Sarr a reçu ce lundi 21 août son homologue du Burundi, Jeanne d'Arc Kagayo et sa délégation.



Ils ont échangé et partagé sur l’expérience du Sénégal dans le domaine de la décentralisation. Les résultats positifs obtenus par le PUDC, qui contribue à l'exécution du plan Sénégal Emergent (PSE) défini par le chef de l'Etat, Macky Sall, ont également été au menu de leur rencontre.