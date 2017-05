Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sébastien Auzière, le fils aîné de Brigitte Macron est plus âgé qu'Emmanuel Macron Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2017 à 11:59 | | 0 commentaire(s)|



Âgé de 42 ans, Sébastien Auzière est le fils aîné de Brigitte Macron et le beau-fils d'Emmanuel Macron, vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle. Portrait d'un père de famille engagé.



Il est sans aucun doute le plus discret des enfants de Brigitte Macron. Sébastien Auzière, l'aîné de la fratrie, était présent aux côtés de sa mère (voir notre photo), lors du meeting d'Emmanuel Macron à Bercy, le 17 avril dernier. Au même titre que ses deux soeurs, Laurence et Tiphaine Auzière, cet ingénieur spécialisé dans les statistiques s'est engagé dans la campagne de son beau-père. Portrait.



En 1974, alors qu'elle n'a que 21 ans, Brigitte Trogneux (son nom de jeune fille) épouse en premières noces André-Louis Auzière. Un an plus tard, le couple accueille son premier enfant, Sébastien, avant de donner naissance à deux filles, Laurence (en 1977) et Tiphaine (en 1984). La petite famille grandit dans les beaux-quartiers d'Amiens, dans un cadre de vie bourgeois.



Le brillant parcours scolaire de Sébastien lui ouvre la voie d'une grande école. Entre 1996 et 1999, l'aîné de la fratrie étudie à l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI), située dans la banlieue rennaise.



L'année suivante, en septembre 2000, il commence à travailler en tant que statisticien à l'Institut français de la mode, en région parisienne. Le jeune homme y reste six ans, jusqu'en février 2007, avant de décrocher un meilleur job...



Engagé dans la société Kantar Health, un prestataire spécialisé dans les études de marché, il gravit rapidement les échelons. Successivement directeur de recherches, responsable de département au sein de l'entreprise, il est depuis janvier 2016 "Senior Vice President" de l'établissement, basée dans 14ème arrondissement de Paris.



Aujourd'hui âgé de 42 ans, Sébastien Auzière est marié à une jolie brune, prénommée Christelle (en bas à gauche de notre photo). Ensemble, ils sont les heureux parents de deux enfants, dont un jeune homme, Nicolas, né en 1996 et étudiant à Sciences Po' Lille.



Comme tout le cocon familial Auzière, l'ingénieur s'est mis "en marche" aux côtés de son beau-père. Il s'occupe notamment des réseaux sociaux du mouvement politique créé par Emmanuel Macron. Les deux hommes entretiennent de très bonnes relations et conversent régulièrement par textos.



Et tout comme ses sœurs, Sébastien Auzière a accepté la relation entre sa mère, Brigitte, et l'ancien ministre de l'Économie... malgré la différence d'âge (Sébastien Auzière est plus âgé, de 3 ans, que son beau-père). "Je voulais vous remercier pour nous avoir acceptés, pour nous avoir aimés comme nous étions. Particulièrement, je voulais remercier les enfants de Brigitte. S'il y en a pour qui cela aurait pu ne pas être très simple, c'était pour eux", déclarait Emmanuel Macron à son mariage, en 2007, en présence des trois enfants de son épouse.



Sébastien Auzière était présent au QG de campagne parisien de son beau-père, le 23 avril dernier, pour la victoire au premier tour du candidat d'En marche !. Si ce dernier venait à être élu président de la République, ce dimanche 7 mai, nul doute que Sébastien Auzière se montrera davantage sur le devant de la scène.



