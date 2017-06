Sebikotane: Aminata Lo, vice-présidente HCCT: " la COJER est toujours présente aux côtés du président de la République, pour une majorité absolue à l'Assemblée nationale..."

A quelques semaines des élections législatives, la vice-présidente du Haut conseil des collectivités territoriales, Aminata Lo, a réussi le pari de la mobilisation lors de son meeting organisé le samedi 17 juin, dans son fief à Sebikotane. Les Législatives du 30 juillet et la réélection de Macky Sall en 2019 étaient à l'ordre du jour avec la participation, de M.Oumar Guèye, ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Mme Thérèse Faye Diouf, coordonnatrice nationale de la Convergence des jeunes républicains (COJER), des maires des communes du département de Rufisque et de M.Abdoulaye Lo, maire de Sébikotane.



Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juin 2017 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|