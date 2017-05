Second tour de la Présidentielle: Son Excellence Christophe Bigot exhorte les électeurs français au Sénégal à se rendre aux urnes pour départager les deux candidats

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Mai 2017 à 15:15

Les électeurs français au Sénégal ont pris d’assaut dès les premières heures de la matinée de ce dimanche 07 mai, les 3 bureaux de vote de l’ambassade de France à Dakar sise à l’avenue Amadou Assane Ndoye, pour départager les deux candidats du second tour, Macron et Le Pen pour la course à la présidence de la République.



En effet, Son Excellence Christophe BIGOT, après avoir rempli son devoir citoyen aux environs de 10h, s’est félicité du bon déroulement et de l’organisation du vote.



Mai il a également invité les Français au Sénégal, à venir massivement voter quel que soit le choix.



"Ne pas allez voter ce serait regrettable(…). Le vote est un droit civique. Il est extrêmement important d'aller voter. Si vous n'arrivez pas à départager les deux candidats, malgré leurs différences et leurs divergences, en terme de personnalité et de programme, vous pouvez toujours voter blanc. Il faut aller voter", a déclaré son excellence Christophe BIGOT.

