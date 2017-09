Secrets de Femme: Les 5 choses à faire avant d’aller au lit !

Avant d’embarquer pour 8 heures de sommeil, il est important de reconstituer des éléments que la peau et le corps auraient perdus au cours de la journée.





1-Enlever le maquillage



Ce n’est en aucun cas facultatif, mais un devoir absolu. Dormir avec le maquillage crée divers dommages à la peau dont le colmatage des pores et rend la peau terne, peu attrayante et risque de conduire à son vieillissement.



2-Nettoyer, tonifier et hydrater la peau



Une autre nécessité, il est important que la peau soit soigneusement nettoyée après une longue journée de travail. Après, la tonification et l’hydratation devrait suivre car cela nourrit la peau, l’aidant à récupérer.



3-Faire des Exercices



Les avantages de l’exercice sont infinis. En plus de garder le corps en forme, ils sont bénéfiques pour le bien-être général du corps. Ils ne doivent pas être quelque chose d’exténuant, quelques minutes avec la corde à sauter devraient faire l’affaire.

4-Boire beaucoup d’eau



Il est également important de nettoyer la peau de l’intérieur. L’eau est idéale pour l’hydratation de la peau ainsi que le bon développement du métabolisme du corps, ainsi c’est une bonne chose de boire de l’eau tout au long de la journée et encore la nuit avant le sommeil.



5-Utilisez une crème pour les mains



On dit que vous pouvez dire l’âge d’une femme en regardant ses mains. Vu que les mains sont exposées à plusieurs facteurs toute la journée, alors prenez le temps de bien les nourrir et de les hydrater tous les soirs. Vos mains seront beaucoup plus souples le matin.