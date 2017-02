Sécurisation, la police effectue des rafles à dakar

Les grottes de la corniche Est et de la corniche Ouest ainsi que les coins et recoins de Sandaga, réputés zones criminogènes, ont été investis par les forces de sécurité.



174 personnes ont été interpellées, 119 pour vérification d'identité, 36 pour vagabondage, une pour attentat à la pudeur, une autre pour ivresse publique et manifeste, une pour détention d'arme blanche. Il y a eu aussi 4 interpellations pour usage collectif de chanvre indien, 6 pour détention et usage de chanvre indien et 4 pour détention et trafic de chanvre indien. 2 kilogrammes et 5 cornets de chanvre indien ont été saisis.



Cette opération de Sûreté Urbaine a été dirigée par le commissaire central de Dakar, Ndiaré Sène et par le chef de la sûreté urbaine, El Hadj Cheikh Dramé.



Par ailleurs, cette opération de rafles diurnes a compté sur les effectifs des commissariats du Plateau et de Point E, de la Brigade d’intervention polyvalente(Bip), de la Division des investigations criminelles(Dic), de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Octris) et la Section d’intervention rapide (Sira), du Commissariat central.



source: la tribune