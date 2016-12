Sécurité : Une cabine détachable pour avion en cas de crash?

Selon lui, la cabine pourra être séparée du reste de l'avion et atterrir tranquillement à l'aide de parachutes. En cas de pose sur l'eau, des passerelles en caoutchouc seront gonflées automatiquement.



" Il est possible de survivre à une catastrophe aérienne. Les ingénieurs aériens du monde entier essaient de rendre les avions plus sûrs, mais ils ne peuvent rien faire contre le facteur humain", a déclaré l'inventeur à LiveLeak. "L'usage de Kevlar et de matériaux composites pour le fuselage permettra de compenser en partie le poids supplémentaire du système de parachutes ", a-t-il affirmé.



L'ingénieur aérien travaille sur ce projet depuis trois ans et croit fermement qu'il est capable de sauver des vies. Toutefois, son projet est assez critiqué par ceux qui en ont pris connaissance.



" Le projet n'a pas de sens du point de vue de son coût, pour des raisons mécaniques, économiques et opérationnelles", indique un internaute. Un autre remarque que "quoique l'idée soit fantastique, sa réalisation coûtera les yeux de la tête, se répercutant sur le prix des billets d'avion ".



Source: Sputnik