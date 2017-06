Sécurité à Popenguine

La sécurité a été de mise à la 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine. En effet, pour le bon fonctionnement de cette manifestation religieuse chrétienne, rien que la gendarmerie nationale a déployé 600 personnes dont des éléments en civil. Selon nos informations, en sus de ce déploiement, un important lot de matériel pour parer à toute éventualité, y a été acheminé. Il s'agit de véhicules, d'aéronefs (pour la surveillance de la plage), des chevaux, des motos Quad.



Cette année aussi, la particularité est que les gendarmes ont installé dans le site sanctuaire, une antenne médicale dans le but de venir en aide aux infrastructures sanitaires qui existent déjà dans la ville sainte au grand bonheur des plus de 150 000 pèlerins. Côté opération, les gendarmes n'ont interpellé que 3 personnes pour les faits de vol simple, vol à l'arrachée, détention et trafic de chanvre indien. Le trio malfaiteurs est en garde-à-vue.



Enquête