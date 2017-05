Sécurité alimentaire – l’Etat décaisse 1,4 milliard de francs CFA au profit de 42 741 ménages Le Premier Ministre, Monsieur Mahammed Boun Abdallah DIONNE, a présidé, mardi 9 mai 2017, un Conseil interministériel consacré à la sécurité alimentaire. Cette rencontre qui a réuni, autour du Gouvernement, les partenaires financiers et techniques, les acteurs du monde rural et les associations consuméristes, portait sur :



Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2017 à 17:26 | | 0 commentaire(s)|

l’adoption d’un plan d’urgence à mettre en œuvre dans les départements les plus exposés et;

la mobilisation des ressources nécessaires pour une mise en œuvre du plan d’urgence, en vue d’une prise en charge efficace des hommes et du bétail concernés.

Dans son propos introductif, le Premier Ministre s’est réjoui des résultats encourageants enregistrés par notre pays dans la mise en œuvre de la politique sociale définie par le Chef de l’Etat, à travers, notamment, la couverture maladie universelle, le programme de bourses de sécurité familiale et de solidarité nationale. En plus, l’appui des partenaires techniques et financiers est maintenant efficacement orienté vers le soutien aux politiques de développement. Il n’y a pas de famine au Sénégal, au regard du cadre harmonisé du CILSS et des enquêtes menées sur le terrain.

Cependant, malgré les bonnes performances enregistrées en matière de production céréalière et horticole, le système national d’alerte précoce indique des poches de vulnérabilité, dans six départements, qui nécessitent l’assistance de l’Etat et des partenaires.

Ainsi, à la suite des échanges fructueux, le Premier Ministre a tiré les conclusions suivantes :

la mobilisation d’une enveloppe financière adéquate par le Gouvernement, avec le décaissement d’urgence de 1,4 milliard de francs CFA, pour une assistance alimentaire au profit de 42 741 ménages, soit 341 929 personnes, recensés dans les six départements concernés par la situation, à savoir Bambey, Malem Hoddar, Matam, Kanel, Goudiry et Tambacounda ;

la distribution de vivres de soudure, pendant la période de soudure de trois mois, de juin à août 2017 ;

la mise en œuvre d’une opération sauvegarde du bétail (OSB), dans un délai d’un mois, avec une distribution de déparasitant et une vente subventionnée d’aliment de bétail.

Le Ministre, Porte-parole du Gouvernement





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook