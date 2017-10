Sédhiou : Tentative de suicide du directeur de l'hôpital régional

Le directeur de l’hôpital régional de Sédhiou (sud), Doudou Diouf, a tenté mercredi de mettre fin à ses jours, avant d’être évacué d’urgence vers Dakar à bord d’un avion médicalisé, a appris l’APS de source médicale.



Arrivé à la tête du centre hospitalier régional de Sédhiou il y a un plus d’un an, il a été évacué vers 17 heures pour des soins.



Ces derniers jours, l’hôpital de Sédhiou est secoué par un mouvement d’humeur des syndicalistes affiliés au Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (SUTSAS), une situation à l’origine d’une brouille entre les travailleurs et la direction. Les syndicalistes exigent de la direction, la transparence dans la gestion des fonds.



Ce jeudi, une rencontre entre les protagonistes était prévue autour d’un garant de l’Etat, du médecin-chef de région et du président du conseild’administration, par ailleurs président du conseil départemental de Sedhiou.



Pour l’heure, l’on ignore les motivations de cette tentative de suicide, mais une enquête a été ouverte par la gendarmerie.