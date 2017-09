Sédhiou : les 2 personnes disparues dans le chavirement de la pirogue, retrouvées Les deux personnes portées disparues jeudi après le chavirement d’une pirogue, ont été finalement retrouvées, portant à trois le nombre de décès dans la commune de Bambaly. Il s’agit du piroguier et d’un autre passager.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Septembre 2017

Un succès attribué aux éléments des sapeurs-pompiers et les éléments de la gendarmerie de Samine, en charge de l’enquête, qui ont fait des pieds et des mains pour y arriver.



Le préfet de Sédhiou a vivement regretté cet accident, d’autant plus que des mesures avaient été prises avant le début de l’hivernage, avec l’appui de la Direction de la protection civile. « C’était une campagne qui a été menée pour sensibiliser aussi bien les piroguiers que les pêcheurs sur les risques de noyades durant l’hivernage », a-t-il informé.



« Dans le département de Sédhiou, sur le long du fleuve, nous avons plusieurs points de passage. Malheureusement cette pirogue impliquée dans l’accident a pris départ à partir d’un endroit non surveillé », a-t-il révélé.



A l’en croire, c’est dans le cadre de la prévention que les autorités avaient appelé à la « vigilance et à la prudence mais aussi au respect du port de sauvetage même à l’absence de surveillance ».



« Nous ne sommes pas en mesure de surveiller tous les 20 points de départ se trouvant sur le long du fleuve », a prévenu M. Fall.



Pour autant, une batterie de mesures est annoncée pour sécuriser les points les plus utilisés, selon M. Fall, qui note que « la sensibilisation sera d’un apport important ».



Il faut rappeler que c’est hier, aux environs de 11h, que la pirogue a quitté Massaria, dans la commune de Bambaly en direction de Sina, sans jamais y arriver à cause du chavirement.







La rédaction de Leral.net



