Sédhiou: sept personnes tuées dans un accident de la route

Sept morts et au moins 15 blessés ont été dénombrés à la suite d’un accident de la circulation survenu mardi soir entre Goudomp et Simbandi Brassou, dans la région de Sédhiou (sud), a annoncé mercredi la station radio locale de la RTS (publique).



Ce bilan a été confirmé à l’APS par les maires de Samine et de Simbandi Brassou.



Selon eux, l’accident serait survenu à la suite de l’éclatement de deux des pneus d’un véhicule de transport en commun qui partait pour le marché hebdomadaire de Yaran, dans la région de Sédhiou.



Cinq personnes sont mortes sur-le-champ, puis le bilan s’est alourdi, deux blessés ayant succombé à des blessures à la suite de leur évacuation à l’hôpital régional de Ziguinchor (sud).



Quelques heures avant la survenue de cet accident, cinq blessés avaient été signalés sur la route Goudomp-Simbandi Brassou.



Aps