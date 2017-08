Séduire est bon pour la santé !

Les fruits et légumes, la nouvelle arme de séduction. Les femmes sont sensibles aux odeurs des hommes qui auraient mangé des légumes.



Les hommes qui mangent des fruits et légumes ont une odeur qui séduit les femmes, selon les résultats d'une étude de l'université Macquarie de Sydney (Australie) relayée par PourquoiDocteur. En revanche, les hommes à la sueur sucrée ne faisaient pas l'unanimité auprès des participantes.



Les chercheurs en psychologie de l'université Macquarie de Sydney (Australie) ont mené une expérience pour comprendre l'impact de l'alimentation sur la séduction. Ils ont présenté des t-shirts d'hommes, imbibés de sueur après un petit exercice, pour demander aux femmes de les classer selon leur sentiment d'attraction.



La sueur fruitée a plu aux femmes

Les habitudes alimentaires des participants ont été évaluées par un questionnaire, et par la spectrophotométrie de la peau. Les hommes qui consomment le plus de fruits et légumes ont, en général, la peau un peu plus jaune que l’autre, en raison de la présence de caroténoïdes, des pigments qui la colorent légèrement.



Les scientifiques ont pu ainsi évaluer le lien entre alimentation et séduction. Leur expérience a montré que les hommes qui mangent le plus de fruits et légumes, ont une odeur attrayante qui séduit les femmes.



Les œufs, la viande et le tofu auraient provoqué chez la gente féminine, un effet similaire. En revanche, l'odeur des hommes accros aux sucres industriels n'a pas touché les femmes.



En conclusion, pour séduire une femme, on oublie sodas et pâtes à tartiner et on opte sur les 5 fruits et légumes journaliers.





topsante.com