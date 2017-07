Séisme chez Abdoul Mbaye : Une vague de responsables politiques de l’Act officialise son adhésion à l’Apr

A moins d’un mois des élections législatives, le Parti de l’Alliance citoyenne conduite par l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye perd des militants et pas des moindres.



Mme Maïmouna Diallo, désormais présidente des femmes de l’Act, l’ancien Directeur exécutif de l’Act, Thierno Demba Sy, la responsable politique à Kédougou, Mariam Diallo, Mouhamed Naby Diagne, entre autres, ont tous officialisé, ce lundi, leur adhésion à l’Apr du Président Macky Sall, à qui ils ont donné des gages pour la victoire des prochaines joutes électorales.



Selon Thierni Demba Sy qui expliquait les raisons de leur départ, « les partis politiques sont comme des associations sportives et culturelles qui sont formées sur la base de textes. On y adhère librement et on en sort librement.



Lorsque nous sommes entrés dans l’Act, au bout de quelques mois, nous nous sommes aperçus que ce n’était pas notre destination. Nous avons ainsi discuté avec le Premier ministre à qui nous avions promis d’être derrière le Président Macky Sall ,pour permettre à Mahammed Boun Abdallah Dionne d’atteindre les objectifs qui lui sont fixés pour les prochaines élections législatives ».



Pour Maïmouna Diallo, pourtant investie à la 12e position sur la liste nationale de la Coalition « Joyyanti » dirigée par Abdoul Mbaye, le parti d’Alliance citoyenne pour le travail est tout sauf une formation politique.



A en croire l’ex-présidente des femmes de l’Act, « Abdoul Mbaye est entouré de bande d’amis à qui il accorde beaucoup de faveurs ».



Après avoir exprimé tout son engagement à l’endroit de la tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar, Maïmouna Diallo a d’ailleurs, promis de se battre pour infliger une défaite à Abdoul Mbaye et ce, jusque dans le propre bureau de vote de ce dernier.



Pour rappel, ce ralliement de ces anciens responsables de l’Act fait suite à l’audience qu’ils ont eue avec Mahammed Boun Abdallah Dionne à l’issue du Conseil interministériel sur les inondations, juste avant la Korité, sous la médiation de Abou Lo.



Landing DIEDHIOU, Leral