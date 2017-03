Séjour à Reubeuss, Khalifa Sall dans le quartier des VIP

Enquête informe que d'après ses sources, Khalifa Sall a toutes les commodités dans sa cellule à savoir, un poste téléviseur et une climatisation mais il est en quelque sorte en isolement, car l'administration pénitentiaire a organisé les choses de telle sorte qu'il n'a pas de contacts avec ses co-détenus et camarades de parti.



Par conséquent, le maire de la capitale passe son temps à lire et à beaucoup prier, mais surtout à mieux s'organiser pour son avenir politique selon les sources du journal.



L'édile de Dakar et ses collaborateurs séjournent en prison depuis le 7 mars dernier. Ils sont poursuivis dans le cadre de l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. A cet effet, le juge d'instruction a retenu contre eux les chefs d'association de malfaiteurs, détournement de deniers publics portant sur 1,8 milliard de francs CFA, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment et faux et usage de faux en écriture administrative et de commerce.



Des accusations que le maire socialiste de Dakar ne cesse de réfuter depuis sa convocation par la DIC (Division des investigations criminelles), il a réitéré ses dénégations lors de son inculpation en déclarant au juge qu'il est tout simplement, "victime d'une cabale politique".



source: enquête