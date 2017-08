Séjour illégal aux Etats Unis : Assane Diouf rapatrié à Dakar ce 30 août à 2 H du matin

La messe est dite pour Assane Diouf, tristement célèbre par ses vidéos incendiaires à l’endroit de hautes personnalités de l’Etat dont le président Macky Sall. La justice américaine a décidé de le rapatrier au Sénégal.



L’insulteur public n° 1 comme le nomme la presse sénégalaise, arrive à Dakar mercredi prochain à 2 heures, en compagnie de 20 autres sénégalais, frappés par la mesure d’expulsion, à bord d’un vol charter et sous bonne escorte policière.



Il s’agit entre autres de A. Sow M. Niang, N. Fall, M. Niang, M. Wilane, A. Diallo, S. Samb, A. Sène, A. Diedhiou, O. Baldé, B. Ndiaye, Y. D. Bousso, M. Lô, B. Dieng, El H. Top, M. B. Diop, A. A. Diallo Barry. Khala Diagne, S. Gaye et W. Faye.



Mais, avant de fouler le tarmac de l’aéroport de Dakar, l’avion devra faire un détour à Lagos (Nigéria) et Accra (Ghana) où il doit déposer d’autres émigrés dans le même cas. D’après L’Observateur qui donne l’information, Assane Diouf n’a été perdu, comme soutenu par la rumeur par les faits de terrorisme, mais, plutôt pour séjours irréguliers et des actes de « violences commis sur la personne de son ex ».



Source l'Observateur