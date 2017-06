Selbé Ndom : "Bilahi, Walahi, Talahi, j'ai vu en rêve le prophète Mohammed (PSL) et l'Archange Gabriel (Djibril) le 28 septembre 1989" Selbé Ndoe, dans la deuxième partie de cette interview accordée à leral.net, a déclaré quelque chose de surprenant, à savoir qu'elle a vu en rêve l'Archange Gabriel (Djibril PSL), alors que la révélation a été close avec le Sceau des prophètes Mohammed (PSL). Selbé Ndom est-elle une Illuminée égarée perdue dans une folie douce et démoniaque, une Cassandre céleste ou un suppôt de Satan, allez savoir. En tout cas, c'est Selbé Ndom qui le dit tout haut, en confirmant que des hommes saints lui parlent. A vous de juger selon vos croyances et votre Tawhid.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juin 2017 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook